1.600 euro boete na agressie tegen treinbegeleider KAR

12 december 2019

Een 27-jarige man uit Diest is veroordeeld tot drie maanden cel voor agressie tegen een treinbegeleider. Stephen O. moet het slachtoffer ook zo’n slordige 1.600 euro schadevergoeding betalen. Het incident deed zich voor op 22 oktober vorig jaar op de trein tussen Hasselt en Leuven. De twintiger had geen geldig vervoersbewijs op zak. Hij gaf de treinbegeleider enkele duwen en dreigde met ‘Ik maak u kapot’ en ‘Ik sla u in elkaar, ik breek uw brilleke in twee’. Door het voorval was de treinbegeleider een week werkonbekwaam. “Hij heeft een ongunstig strafverleden. Probatiemaatregelen die in het verleden werden opgelegd, werden herroepen”, wist de rechter over de twintiger. Die daagde niet op in de rechtbank. Naast de boete moet O. nog 540 euro gerechtskosten betalen.