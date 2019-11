‘Wielemie’ postuum eerste ereburger van Diest Vanessa Dekeyzer

25 november 2019

21u00 0 Diest Tijdens de gemeenteraad donderdagavond kreeg Marieke Vervoort, postuum, het ereburgerschap van Diest. De gemeenteraad keurde unaniem goed. ‘Wielemie’ wordt hiermee de eerste ereburger van Diest.

Op dinsdag 22 oktober overleed Marieke Vervoort na een lang gevecht tegen een progressieve spierziekte. “Haar sportpalmares is er eentje om fier op te zijn. Daarom alleen al verdient zij het ereburgerschap dubbel en dik”, aldus burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

De oorkonde van het ereburgerschap werd overhandigd aan Mariekes ouders, Odette en Jos. Het koppel kwam arm in arm naar voor in de raadzaal om dankbaar de oorkonde in ontvangst te nemen. De leden van de gemeenteraad gaven hen een staande ovatie.

Tijdens de hele zitting bleef een kaars, uiteraard rood met wit - rood is de kleur van Marieke - branden ter ere van The Beast from Diest. “Marieke, een geboren en getogen Diestenaar, heeft niet alleen op Diest een grote indruk gelaten, maar op heel de wereld. Ze is een voorbeeld voor veel mensen die het moeilijk hebben vanuit hun medische of sociale situatie, omdat ze steeds in het leven bleef geloven en hoe moeilijk het ook was, een doel voor ogen bleef stellen. Zij heeft geschiedenis geschreven.”