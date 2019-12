"Wandelen wondermiddel tegen depressie" 2.712 DEELNEMERS STAPPEN 'SWINNETOU SPOOR'-ROUTE IN Geert Mertens

02 december 2019

17u15 0 Diest Naar eigen zeggen wandelde rockmuzikant Guy Swinnen vroeger niet graag. Tegenwoordig vind je hem daarentegen bijna elke dag in de bossen van Hees met zijn viervoeter Fanny. Deze zaterdag heeft hij in Schaffen zelfs - samen met 2.712 andere stappers - zijn eigen wandelpad 'het Swinnetou Spoor' ingewandeld. Daarmee wil hij met het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael de helende werking van wandelen onderstrepen. "Wandelen zorgt voor minder stress, depressieve gevoelens en angst", klinkt het.

Om mensen aan het wandelen te krijgen heeft het Sint-Annendaelziekenhuis met onder meer de Te Gek?! de campagne 'Te Gekke Wandelingen' in het leven geroepen. En met succes. In totaal hebben 35.000 mensen het voorbije jaar aan zo'n wandeling deelgenomen. "Onze oudste deelnemer was 101 jaar", weet Hanne Evenepoel van Te Gek?! dat het taboe rond depressies wil doorbreken. "Daarnaast weten we ook dat 72% van de deelnemers tussen de 60 en 79 jaar was. Concrete cijfers hebben we niet maar wandelingen, die verbonden waren aan Te Gek?!, lokten gemiddeld een pak meer deelnemers." In Schaffen doken er ook honderden wandelaars meer op in vergelijking met vorig jaar. "In 2020 zetten we ons project verder. Wandelen zorgt voor ruimte in je hoofd en geeft extra energie."

Taboe

Guy Swinnen, die volgend jaar tien jaar peter is van Te Gek?! weet er alles van. Rond zijn veertigste raakte ook hij verzeild in een depressie. "Wandelen heeft me geholpen om uit mijn depressie te komen", zegt hij. "Vroeger was het iets wat ik absoluut niet graag deed. Nochtans woonde ik lange tijd aan het Prinsenbos. Wandelen is rustgevend. De stilte heeft daar veel mee te maken. Je hoort enkel het tsjilpen van de vogeltjes. Wandelen zorgde ook terug voor regelmaat in mijn leven. Ik nam mij toen ook voor om het taboe te helpen doorbreken. Te Gek?! ligt me nauw aan het hart."

Toch was het even schrikken toen ze hem vroegen om een eigen wandeling uit te stippelen. "Dat had ik niet meteen verwacht", lacht hij. "Ik ken nog heel wat andere plekjes in de bossen maar ik heb, in de tocht van 12 km, bepaalde plekjes proberen te steken die ik mooi en rustgevend vind. Tegenwoordig vind je me vaak in de bossen van Hees met mijn kortharige bordercollie Fanny."

Wandelclub VOS Schaffen, Ak'Cent en het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael richten het Swinnetou Spoor, in samenwerking met Wandelsport Vlaanderen vzw, Parantee Psylos en Te Gek?!, in. Ook burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) en schepen Pascale Vanaudenhove (Open Diest) was, met hond, van de partij. "In totaal wandelden er 2.712 wandelaars mee", klinkt het. "Dat zijn er een pak meer dan de 1.100 wandelaars die we vorig jaar telden." Op elk rustpunt konden deelnemers de innerlijke mens versterken met een tas Te Gek?!-soep van Jeroen Meus.