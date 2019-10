“Waar ons archief tekort schiet, schiet Paul ter hulp” Paul Degelin werkt na zijn 70ste nog graag verder voor de stad Vanessa Dekeyzer

14 oktober 2019

09u00 0 Diest Dat het blijkbaar leuk werken is op de stad Diest, bewijst Paul Degelin door voor de zesde keer een verlenging van zijn dienstbaan aan te vragen. Gisteren werd hij 70 jaar en om dat te vieren legt ‘zijn’ dienst hem vandaag als verrassing in de watten.

Op 24 september 1969 startte Paul Degelin met werken op het OCMW van Diest. Na zijn legerdienst hervatte hij zijn taken daar tot in maart 1973. Sinds 1 april 1973 begon Paul zijn carrière op de dienst stedenbouw, nu de dienst ruimtelijke ordening, van de stad Diest.

Destijds werden de bouwplannen en teksten nog met de hand getekend op kalkpapier, de gemeenteraad werd opgenomen met een cassetterecorder en Paul had vroeger een ‘persoonlijke’ secretaresse die de door hem uitgeknipte en samen geplakte zinnetjes uit bouwvergunningen voor hem uit typte met een typmachine. Nu werkt de dienst al geruime tijd radicaal digitaal. Dus ook Paul moest mee met zijn tijd. Wat hij met verve deed. “De laatste jaren is de wetgeving inzake ruimtelijke ordening een pak moeilijker geworden en de veranderingen volgen sneller op elkaar. Dat is geen sinecure, maar ook hier gaat Paul, met af en toe het nodige gegrommel, vlot mee om”, zegt Kathleen Berx, zijn diensthoofd. Zij noemt hem ‘haar wandelende geschiedenisboek’. “Hij weet alle verkavelingen in Diest liggen.

Een paar diensthoofden, tientallen collega’s en meer dan 50 dienstjaren later, vroeg Paul al voor de zesde keer een verlenging van zijn loopbaan aan. Deze werd goedgekeurd tot november 2020. Op dat moment zal hij 71 jaar oud zijn. Maar of dat zijn laatste verlenging zal zijn, is nog maar de vraag.