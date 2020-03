“Repair Café” herstelt bijna alles DDH

06 maart 2020

12u30 0 Diest De “repairders” herstellen allerlei spullen, gaande van fietsen over kleding, naaimachines, kleine meubels, servies, computers, elektrische apparaten en zelfs speelgoed. Terwijl zij jouw spullen herstellen, kan je er genieten van een hapje en een drankje en de opbrengst hiervan gaat naar “Kom op tegen kanker”.

De niet herstelbare elektronische voorwerpen, inktpatronen, kurkenstoppen, doppen van plastic flesjes en oude kledij (in degelijke staat) kan je dan weer deponeren in één van de boxen van de vzw “Martine Van Camp”, een organisatie die zich bezighoudt met het begeleiden en ondersteunen van volwassenen met een verstandelijke beperking. Er worden die dag tenslotte ook workshops georganiseerd zodat je voortaan zelf aan de slag kan.

Het “Repair Café” opent de deuren op zondag 8 maart van 13.30 tot 17 uur. Place to be is het cultuurcentrum “Den Amer” in de Nijverheidslaan 24 in Diest. De inkom is gratis. Meer informatie vind je op de facebookpagina www.facebook.com/repaircafediest. Je kan ook mailen naar repaircafediest@hotmail.Com