“Ook in coronatijden blijft kledijdonatie cruciaal”

DDH

15 september 2020

15u59 0 Diest De ophaling van oude kleding, schoenen en textiel door de Lions Club, de Leo Club, de medewerkers van VZW De Bremberg en van VZW Martine Van Camp wordt uitgesteld tot 24 april 2021, indien het coronavirus daar niet anders over beslist. “Deponeren van oude kledij is echter nog altijd even cruciaal”, luidt het.

Op zaterdag 25 april 2020 planden de verschillende organisaties al een ophaling, maar die kon omwille van corona niet doorgaan. De verantwoordelijken dachten toen nog een andere datum te kunnen prikken en focusten zich op zaterdag 26 september, maar door de coronamaatregelen kan ook die niet doorgaan. “We mikken nu op zaterdag 24 april 2021", luidt het bij de organisatie.

“Ondertussen roepen we iedereen op om oude kledij in onze gekende containers te deponeren. Nog beter is natuurlijk om de oude kleding te deponeren in de container aan De Bremberg, een school voor buitengewoon onderwijs. Daar staan drie grote groene zeecontainers en onder het afdak mag men steeds de zakken neerzetten. Zo hopen we nog steeds dat onze kledij-inzameling kan verder lopen. De inkomsten zijn broodnodig”, zeggen ze bij de organisatie.

Poels

De opbrengst van de inzameling gaat naar het project ‘Poels’, een nieuw woon- en dagcentrum voor Home Martine Van Camp, een vereniging die actief is in de zorg en ondersteuning van personen met een beperking. De aannemer hoopt rond het eind van het jaar de gebouwen te kunnen afwerken en daarna hebben eigen mensen nog een aantal weken nodig om het af te ronden.

In afwachting zijn giften nog welkom op het IBAN nummer BE37 7430 3878 2028. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest.