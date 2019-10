“Marieke kan een voorbeeld zijn voor veel mensen die het moeilijk hebben. Moeilijk vanuit hun medische situatie, moeilijk vanuit hun sociale situatie.” Vanessa Dekeyzer

22 oktober 2019

20u55 6 Diest Zonet is Marieke Vervoort, ‘ons Wielemie’, overleden. Marieke, geboren op 10 mei 1979, leed aan een progressieve spierziekte. Ondanks haar fysieke beperkingen werkte ze een indrukwekkende sportcarrière uit. Marieke werd 40 jaar oud.

Marieke is Paralympisch kampioen, Grootofficier in de Kroonorde en houder van tal van nationale en internationale erkenningen en eretekens. Ze koos enkele jaren geleden voor euthanasie en gaf dinsdagavond gevolg aan haar keuze.

Je kan Marieke een laatste groet brengen op maandag 28 oktober tussen 18 uur en 20 uur in Hof te Rhode, Rodestraat 7 in Schaffen, Diest. Haar begrafenis zal plaatsvinden in intieme kring. Onze oprechte deelneming aan alle vrienden en familie.

Op het stadhuis ligt een rouwregister in het atrium. Vanaf woensdag 23 oktober om 9 uur tot maandag 28 oktober 2019 om 12.30 uur kan je dit komen tekenen, tijdens de openingsuren. Daarna overhandigen we het register aan haar nabestaanden. Je kan ook online het rouwregister tekenen op de website van uitvaartcentrum Papillon. De link kan je vinden via diest.be.

“Marieke kan een voorbeeld zijn voor veel mensen die het moeilijk hebben”, zegt burgemeester Christophe De Graef. “Moeilijk vanuit hun medische situatie, moeilijk vanuit hun sociale situatie. Gewoon moeilijk in het leven. Ze bleef er steeds in geloven. Geloven in prestaties, geloven om het toch aan te kunnen. Telkens een doel vastleggen. Hoe moeilijk soms ook. Laat het een les voor ons allemaal zijn. In doorzetting, maar ook in relativering.”

Marieke blijft de steunende meter van vzw Canisha, zij leiden hulphonden op die personen met een beperking kunnen bijstaan in het dagelijks leven en van vzw Pinocchio, die de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden in heel België behartigt.