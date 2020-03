“Jong N-VA” van start in Diest en Scherpenheuvel-Zichem Dirk Desmet

02 maart 2020

17u26 0 Diest Op 10 maart wordt “Jong N-VA” in Diest en Scherpenheuvel-Zichem boven de doopvont gehouden. Meter Chris Flamaing uit Diest geeft tekst en uitleg.

“Het idee ontstond al kort na de verkiezingen uit een noodzaak voor verjonging. Aangezien ik verantwoordelijk ben voor de jongerenwerking heb ik er mijn schouders ondergezet. In augustus 2018 al hadden we een eerste vergadering met geïnteresseerde jongeren en meteen daarna zijn ze op teambuilding geweest om mekaar beter te leren kennen. Tegelijk kregen ze de politieke beginselen mee”, legt Flamaing uit.

Samen met jongerenverantwoordelijke Maarten Schepens, Jong N-VA verantwoordelijke voor de regio Magaly Knaepen en kersvers voorzitter van de nieuwe jongerenafdeling Toon Boone werd geopteerd voor een samenwerking met de N-VA van Scherpenheuvel-Zichem. Op 10 maar staat er dan ook een volwaardige ploeg. “Ik ben daar heel blij om en ik weet zeker dat ze het goed zullen doen. Natuurlijk blijven wij hen begeleiden en zullen we hen zoveel mogelijk ondersteunen. Zij moeten onder mekaar uitmaken wat hun thema’s worden want daar gaan wij ons niet mee bemoeien”, besluit Flamaing lachend.

De nieuwe N-VA jongerenvoorzitter Toon Boone laat al even in zijn kaarten kijken: “Ik wil vooral thema’s op de agenda zetten die jongeren bezighouden want de meerderheid in Diest is daar niet voldoende mee bezig. Dat is meteen een van de redenen waarom we dit initiatief opstarten”, vertelt de voorzitter die als kind al droomde van een loopbaan in de politiek. “Mijn vader zit al sinds het prille begin van de N-VA bij de partij. Er waren toen wekelijks vergaderingen bij ons thuis. Ik vond dat allemaal heel boeiend en als kind al wist ik dat ik later in de partij wilde meedraaien”, besluit hij lachend.

Voormalig staatssecretaris Theo Francken en Vlaams volksvertegenwoordiger Allesia Claes zullen ook aanwezig zijn op de officiële bekendmaking van de nieuwe jongerenafdeling.