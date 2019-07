“Hopelijk speel ik gauw op podiums die groter zijn dan een huiskamer” Zangeres van de groep Feliz brengt nu ook solo-single uit als Lizzy Tom Van de Weyer

18 juli 2019

14u24 4 Diest Zangeres Lise Reyners (30) slaat een nieuwe weg in als soloartiest. Onder de naam Lizzy brengt ze een eerste single uit, ‘We can make this beautiful’. Met haar Nederlandstalige band Feliz staat ze in de halve finale van de Nekka-wedstrijd. “Ik blijf werken in eigen beheer. De droom is om ooit te kunnen leven van mijn muziek.”

“Ik studeerde muziekpedagogie en heb vijf jaar muziekles gegeven, maar toch wou ik iets anders doen in het leven”, vertelt Lise. “Ik wilde zelf muziek maken en uitbrengen. Om de moed hiervoor te vinden trok ik drie maanden naar Londen. Voor een jazzorganisatie deed ik er administratief werk. ’s Avonds speelde ik mijn zelfgeschreven nummers in cafés. Daar legde ik de basis voor Feliz.”

In 2015 begon Lise in haar eentje met Feliz. Gaandeweg de muzikale zoektocht schaarden haar zus Dorien, haar vriend Hendrik Vandeput en drummer Pieter Van Hecken zich rond Lise om het geluid van Feliz mee te bepalen. Met hun vieren vormen ze vandaag de Nederlandstalige band. “Mijn composities presenteer ik aan de groep en samen kleden we ze aan met klanken, al blijft de regie in mijn handen. De songs zijn mijn kindjes.”

“Een jaar geleden hebben we in de Sputnik Studio in Schoten onze eerste EP opgenomen, een klein album met zes nummers. Bij het nummer ‘Mijn huis’ maakten we ook een videoclip, gefilmd tijdens een bloedwarme nacht in een gebouw op de Citadel in Diest.”

De clip kan je hier bekijken:

“In afwachting van optredens haalde ik mijn eerste persoonlijke ambitie weer boven. Ik wilde altijd al Engelstalige nummers uitbrengen. ‘We can make this beautiful’ (hier te beluisteren) werd ook in Schoten ingeblikt, samen met producer Joes Brands. Ik heb nog veel nummers in de kast liggen. In september komt allicht een twee single uit.”

Lizzy zingt in het Engels, maar verschilt wezenlijk niet zo veel van Feliz. “De liedjes gaan over hoe ik mij voel. Het is allebei commerciële muziek die goed in het oor ligt. Feliz is akoestisch met elektronische elementen. Lizzy is elektropop.”

De verkoop van muziek levert vandaag nog een habbekrats op. Lise, die werkt in een boetiek in Leuven, kijkt dan ook erg uit naar optredens om haar muziekcarrière verder te zetten. Op de zolderkamer van haar nieuwe huis in Diest bereidt Feliz zich voor op de halve finale van de Nekka-wedstrijd, half augustus. “Die wedstrijd schept mogelijkheden om geboekt te worden voor optredens. We hebben enkele nieuwe nummers klaar. Op 21 september spelen we alvast tijdens de Warmste Week in Tienen.”

“Onze EP hebben we kunnen maken door meer dan honderd huiskamerconcerten te spelen bij mensen thuis. Meestal was er weinig plaats en de akoestiek was niet altijd best. Ik hoop dat onze podia stilaan groter worden en dat ik uiteindelijk kan leven van mijn muzikaal werk.”