“Hard Times” door de luidsprekers om zestigste verjaardag van Guy Swinnen te vieren en gigantisch hart om de drone van VTM en uw krant te lokken.

28 maart 2020

17u12 0 Diest Enkele inwoners van Diest schilderden een gigantisch hart op het Ceremonieplein. Op die manier willen ze de drone, die VTM en uw krant dagelijks de lucht in stuurt, naar hun stad lokken.

Nu we allemaal moeten binnenblijven stuurt VTM en uw krant dagelijks een drone de lucht in om op die manier een steentje bij te dragen en mensen toch te verbinden. “Het zou fijn zijn indien we de drone naar hier kunnen halen. We hebben in elk geval ons best gedaan om te overtuigen”, lacht Marc Smets die het hart met verf schilderde samen met kunstenares Elleke Van Win en haar zoon. “Zeven jaar geleden startte ik de website ‘Diest uw Stad’ op. De website leeft heel fel in de stad en zeker nu in deze coronatijden verbindt het de Diestenaars. Velen willen graag de drone boven onze stad krijgen en daarom leek het ons leuk om dit grote hart te schilderen. Op die manier zeggen we ook ‘dank u’ aan alle mensen die in de pleegzorg werken, de transporteurs en andere diensten die zich dagelijks uitsloven voor ons. Kortom voor eenieder die er vandaag zijn voor ons”, zegt Marc die vrijdagavond het nummer “Hard Times” uit de luidsprekers in zijn café liet knallen, net zoals dat ook op andere plaatsen in de stad gebeurde. “Op sociale media lanceerde iemand het idee om vrijdagavond het nummer ‘Hard Times” te spelen in plaats van in de handen te klappen en zo de verjaardag van de Diestse Scabs frontman Guy Swinnen te vieren. Wij hebben dat ook gedaan maar de klokken waren ook aan het luiden en je hoort het niet zo goed”, lacht Marc. Het initiatief kwam van Bert Kriekemans, oud voorzitter van de lokale Rotary waar de frontman onlangs erelid van werd. Swinnen zelf vierde zijn verjaardag thuis met een glas wijn.

