“Grillmasters past perfect in het kraam van onze foodtruck Chapelure” Duo uit Diest toont hun wereldkeuken aan de Vlaamse kijkers Tom Van de Weyer

21 mei 2019

18u14 2 Diest Diestenaars Gilles Vanhelmont (38) en Wannes Seurs (42) van de foodtruck Chapelure zijn vanaf woensdagavond te zien in ‘Grillmasters’. In dit kookprogramma op Vier strijden ze met negen andere duo’s om de titel van Beste Grillmaster van Vlaanderen 2019.

Vorige week zagen we hoe Gilles en Wannes door de voorselectie geraakten. Ze overtuigden de jury Peter De Clercq en Seppe Nobels met hun köfte met een lamsspiesje en baba ganoush, een salsa van geroosterde aubergine. “Als we dit duo niet meepakken, dan niemand”, knikten de chefs toen ze hun gerecht proefden.

De selectieronde met 25 duo’s vond plaats op de Citadel van Diest. “Het was die middag broeiend heet, maar voor ons is de Citadel thuiskomen”, zeggen Gilles en Wannes. “We staan hier geregeld met onze foodtruck Chapelure. Onlangs organiseerden we het foodevent Citadelicous.”

Passie voor koken en reizen

Gilles werkt bij Defensie, maar roerde als kind al in grootmoeders kookpotten. Wannes is leercoach. “Bij ons thuis was het mijn vader die kookte. Hij experimenteerde graag in de keuken. Later ben ik dat ook gaan doen met de geuren en smaken die ik op reis ontdekte.”

“Naast koken is reizen onze tweede passie”, zegt Gilles. “Uit alle werelddelen hebben we de lokale keuken mee naar huis gebracht. Uit die ervaringen is het idee gegroeid voor een eigen kraampje met streetfood. Aan elk van onze gerechten is een reisverhaal verbonden.”

‘Glocal’

Het thema van Grillmasters is ‘glocal’: met plaatselijke producten maken de kandidaten een internationaal gerecht. “We krijgen een opdracht waarin je moet improviseren met ingrediënten en daaruit ontstaan nieuwe verrassende gerechten. Dit past helemaal in het kraam van ons cateringbedrijf Chapelure”, zeggen Gilles en Wannes. Van andere kookcursussen heeft het duo maar weinig opgestoken. “Deelnemen aan Grillmasters daarentegen is voor ons een masterclass. De twee chefs Peter en Seppe zijn experts in koken op de barbecue.”

Deelnemen aan Grillmasters is voor ons een masterclass. Chefs Peter en Seppe zijn experts in koken op de barbecue Gilles en Wannes

“Met de negen andere kookkoppels is een goede band ontstaan. We delen tenslotte dezelfde passie en hebben een intense periode beleefd tijdens de opnames. Intussen zijn we al eens samen op stap geweest. Op 22 en 23 juni staan we met Chapelure op het stadsfestival Supermercado.”

Of Gilles en Wannes zich tot beste grillers van Vlaanderen kronen kan je vanaf woensdagavond zien in ‘Grillmasters’ om 20.35 uur op Vier.