"En dan nu? Ideetjes opdoen in Londen en koken in de bossen" Welkom in Vlaams-Brabant bij grillmasters Gilles en Wannes | Hun vaste job geven ze niet op, maar de toekomst kleurt zeker en vast culinair Tom Van de Weyer

13 juli 2019

09u33 39 Diest Na een zinderende finale woensdagavond mogen beroepsmilitair Gilles Vanhelmont (38) en leercoach Wannes Seurs (41) uit Diest zich de beste Grillmasters van Vlaanderen noemen. "Koken blijft een hobby en een bijberoep. Toch gaat voor ons een nieuwe deur open. Nu komt het publiek naar ons toe en gaan we hen verwennen met culinaire avonden."

Het waren hespenrolletjes met witloof in kaassaus die Gilles en Wannes de overwinning bezorgden in het kookprogramma op VIER. "Toen we de stolp van de barbecue optilden en daar de gouden grill vonden, was dat een ontlading. Die avond hebben we een dikke fuif gehouden in de tent naast het klooster in Zelem", vertelt Wannes.

Het bleef niet bij dat feest na de opnames. In jullie thuisstad Diest werden jullie ook warm onthaald.

Gilles: "De finale werd woensdagavond uitgezonden op groot scherm op het paradeplein van de Citadel. Het werd een volksfeestje met 300 mensen. Tom en Toon, onze tegenstrevers in de finale waren speciaal terug naar Diest teruggekomen, net als enkele andere deelnemers van Grillmasters. Maar er waren vooral veel Diestenaars en oude bekenden. Toen duidelijk werd dat wij gewonnen hadden, veerde iedereen recht van zijn stoel. Burgemeester Christophe De Graef kwam ons feliciteren en nodigde ons uit op het stadhuis."

Hoe hebben jullie de deelname aan Grillmasters beleefd?

Gilles: "Het waren zestien intensieve draaidagen, waar het uiterste werd gevergd van onze kookkunsten. Iedere aflevering zijn we er vol ingevlogen en namen risico, want we houden niet van half werk. Vooral de finale was hectisch."

Wannes, voor jou kreeg de finale een wel heel bijzondere wending?

Wannes: "Mijn vrouw is bevallen van onze dochter Lou, vlak voor de finale begon. De dag nadien was ik ook nog eens jarig. Ik heb een heilige drievuldigheid meegemaakt (lacht). In het ziekenhuis gaf ik mijn dochter haar eerste flesje en heb me dan in zeven haasten naar Zelem gespoed om Gilles te gaan helpen, die al begonnen was. Achteraf gezien was het beter zo dan dat ik van de grill naar de kraamkliniek had moeten rennen. Dan had ik Gilles alleen achtergelaten in het heetst van de strijd. Gelukkig hebben we de hele tijd een thuismatch kunnen spelen. De selectieproeven waren hier op de Citadel. De andere afleveringen speelden zich af in het Sint-Jansbergklooster in Zelem."

Hoe is jullie samenwerking als kookduo begonnen?

Gilles: "We kennen elkaar via gemeenschappelijke vrienden en al gauw werden we verbonden door onze passie voor koken. Met kameraden zijn we veel op reis geweest en hebben goed getafeld, in Portugal, Kroatië, Schotland... Elk afzonderlijk hebben we verre reizen gemaakt, naar Afrika en Azië. Overal deden we ideeën op om thuis te gebruiken in de keuken. Onze samenwerking begon toen een kennis vroeg om te koken op zijn trouwfeest. In 2012 hebben we onze keuken op wielen gekocht en zijn we het bedrijfje Chapelure gestart."

Jullie hadden een thuisvoordeel en Chapelure bleek ook helemaal te passen in het kraam van Grillmasters.

Wannes: "Toen we aan de reeks begonnen, wisten we niet wat voor opdrachten we zouden krijgen. Zodra het thema 'wereldkeuken' werd bekendgemaakt, voelde dat aan als vertrouwd terrein. Met Chapelure brengen we streetfood met invloeden uit de landen die we hebben bezocht."

Jullie vielen erg op door de originele presentatie van de gerechten. Waar halen jullie al die creativiteit?

Gilles: "Spullen die we nog hadden liggen, hebben we gewoon mee in de strijd gegooid en nuttig aangewend. Behalve het koken, is het ook leuk om na te denken over de afwerking. We hadden bijvoorbeeld doekjes gedoopt in thee en die in de ijskast laten afkoelen. Zo krijgt je een verfrissend en aromatisch servet, een gebruik dat we oppikten uit Azië."

Wannes: "Bovendien hadden we een culinaire top 25 gemaakt van landen en voor ieder land een onderlegger gemaakt met vakantiefoto's van ons en krantenkoppen in de taal van ieder land. Daarop werden onze gerechten gepresenteerd. In de reeks werd dit nauwelijks belicht, maar de jury had er wel oog voor."

Waaraan hebben jullie de overwinning uiteindelijk te danken?

Gilles: "Door een constante reeks van prestaties te leveren, zonder grote uitschuivers. Uiteindelijk zijn we maar twee keer in de 'burn-out' beland (de afvalproef die bepaalde welk duo de strijd moest verlaten, red.), waarvan de laatste keer in de finale. Eén keer hebben we het flink verknoeid, door de worstjes van een sosatie (Zuid-Afrikaanse saté, red.) in stukjes te snijden, wat not done is. Door de stress ga je soms rare dingen doen, maar we hebben het hoofd koel gehouden."

Wannes: "Sommige gerechten moet je simpel houden. Daarom hebben we de allerlaatste proef op veilig gespeeld. De hespenrolletjes met witloof hebben we gemaakt met parmaham en Italiaanse kaas. Toen ik onder het deksel piepte en zag dat er het gewenste korstje lag op de gegratineerde kaas, wist ik dat het in orde kwam."

Wat brengt jullie toekomst als nieuwe Grillmasters van Vlaanderen?

Gilles: "Koken blijft voor ons een hobby. We hebben elk een job waar we veel voldoening in vinden. Dankzij het programma hebben we wel meer mogelijkheden. In september starten we met 'puur natuur', een reeks culinaire avonden in de bossen van Molenstede. Voor onze deelname aan Grillmasters moesten we ons publiek zoeken. Nu kunnen we eigen concepten aanbieden en zelf een publiek aantrekken met onze gerechten."

Wannes: "Tijdens het stadsfestival Supermercado zijn Tom en Toon naar Diest gekomen om ons te helpen met de foodtruck. In de toekomst gaan we samenwerken en elkaar vergezellen op foodfestivals. We trekken samen naar Londen of Stockholm om culinaire ideeën te sprokkelen bij gekende koks."

En de foodtruck Chapelure?

Gilles: "Die blijft zichtbaar aanwezig op evenementen. De gouden grill krijgt een ereplaats in onze foodtruck. Op 27 juli organiseren we voor het eerst onze 'Kaairaïben', een exotische middag op de Kaai in Diest met eten, drank en muziek, in samenwerking met de middenstand."