“Eerst corona en nu nog hernieuwingswerken er bovenop”: heraanleg winkelwandelstraat leidt tot gemengde gevoelens bij handelaars Dirk Desmet

14 mei 2020

17u21 0 Diest In de winkelwandelstraat van Diest zijn woensdag de vernieuwingswerken gestart die vijftien maanden zullen duren. De meningen van de winkeliers in de buurt zijn verdeeld: de ene vindt het een zeer fout moment, in volle coronacrisis, terwijl de andere al droomt van een vernieuwde straat.

In de winkelwandelstraat en omliggende straten wordt het volledige wegdek opgebroken en de bestaande riolering vervangen. Het wegdek krijgt een nieuw kleedje en de hele buurt wordt in het nieuw gestoken. Woensdag is de aannemer begonnen met het opbreken van de Cabaretstraat en de winkeliers zijn daar niet zo blij mee.

Dit is pure kapotmakerij. We lagen door de coronamaatregelen al acht weken stil en nu dit. Hadden ze niet kunnen beginnen terwijl wij toch dicht moesten? Het moment kon niet slechter gekozen worden Heidi Thiels van Kledingzaak Jambo

“Dit is pure kapotmakerij. We lagen door de coronamaatregelen al acht weken stil en nu dit. Hadden ze niet kunnen beginnen terwijl wij toch dicht moesten? Het moment kon niet slechter gekozen worden want we kregen al harde klappen de voorbije weken en door de werken komen er nu ook veel minder mensen over de vloer. Ik denk dat ik een derde overhoud van het normale aantal bezoekers”, reageert Heidi Thiels (50) van kledingszaak Jambo. Na 21 jaar houdt Heidi het dan ook voor bekeken en houdt ze totale uitverkoop. “Corona en de werken zijn twee van de redenen waarom ik ermee stop. Het is met een dubbel gevoel want dit deed ik toch een groot deel van mijn leven, maar op deze manier lukt het niet meer”.

Eenzelfde geluid horen we bij Cachet Fashion even verderop, waar uitbaatster Marijke de zaak vier weken voor het uitbreken van de crisis overnam van haar broer. “Ons deel van de straat is nog niet opgebroken maar ik zie mensen terugdraaien wanneer ze aan het opgebroken stuk komen. Dat er werken gingen gebeuren, wist ik maar dat corona ons weken zou lam leggen, had ik niet ingecalculeerd. Normaal hebben we al een groot deel van ons seizoen gemaakt tegen eind mei maar nu dus niet. Ik weet niet wat te verwachten, we zullen wel zien. De start van de werken kon in elk geval niet slechter vallen”.

Anderen zijn optimistischer

Bij frituur ‘The Jungle’ in de Ketelstraat zijn ze dan weer gematigd optimistisch. Uitbaatster Annelies stond tien jaar geleden al in de frituur en nam ze recent weer over. “Ik wist dat er werken aankwamen. De frituur is eigenlijk aan het begin van de straat gelegen en ik hoop dan ook dat de hinder voor ons nog gaat meevallen. Mensen geraken heel makkelijk aan onze zaak. Ze zouden ook telkens de helft van de straat aanpakken zodat mensen nog wel vlot heen en weer kunnen. Uiteindelijk gaat het resultaat mooi zijn”, zegt ze.

Ik denk dat het allemaal wel zal meevallen en na de werken hebben we een mooie nieuwe straat, dat was nodig. Al jaren zeggen ze dat ze de straat gaan vernieuwen en dit bestuur doet het tenminste Lief Goelen van ‘Lief en Jeanne’

Ook Lief Goelen (61) van de recent geopende ‘Lief en Jeanne’ in de Moonstraat ziet het optimistisch en droomt al van een vernieuwde buurt. “Het is sowieso een winkelwandelstraat en mensen komen hier dus altijd te voet naar toe. Ik denk dat het allemaal wel zal meevallen en na de werken hebben we een mooie nieuwe straat, dat was nodig. Al jaren zeggen ze dat ze de straat gaan vernieuwen en dit bestuur doet het tenminste”, besluit Lief lachend.