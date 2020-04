‘Diest leert!’ helpt kinderen die het moeilijker hebben met onderwijs in tijden van corona

DDH

28 april 2020

12u17 0 Diest In Diest wordt dinsdag het platform ‘Diest leert’ gelanceerd, een initiatief waarbij student-leraren en vrijwilligers extra ondersteuning bieden aan kwetsbare leerlingen en dit samen met hun leerkrachten. Volgens de initiatiefnemers sprongen alle basisscholen en scholen voor secundair onderwijs meteen op de boot.

‘Diest Leert!’ is een samenwerking tussen het Lokaal Overlegplatform (LOP), de stad Diest, alle scholen en alle lerarenopleidingen in de regio om samen met leraren extra ondersteuning te bieden aan kwetsbare leerlingen met leernoden.

“In een nauwe afstemming tussen de eerstelijns klasleraar en de vrijwillige begeleider kunnen gelijke onderwijskansen in deze tijden gewaarborgd blijven. Vandaag matchten we 27 begeleiders met 27 leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en gaan we van start. In een aantal gevallen moeten kinderen de koffietafel delen voor schoolse taken, is er geen computer beschikbaar of is er een minder goed werkend wifi-netwerk. In die gevallen is leren niet zo evident”, vertelt Diestse LOP-voorzitter Luc Vandeput.

Precies daarom nam het LOP - samen met de stad, scholen en lerarenopleidingen van de VUB, PXL, UCLL en EHB - het initiatief om kwetsbare leerlingen met leernoden extra en in nauw overleg met hun leerkrachten te begeleiden. “Verschillende lerarenopleidingen zetten in op coaching en gedifferentieerde aanpakken waarbij student-leraren ondersteuning leren bieden op maat van de leerling. We merken dan ook met veel plezier dat vier lerarenopleidingen actief meewerken aan dit Diestse initiatief. Dit biedt rijke leerkansen voor leerlingen maar ook voor onze toekomstige leerkrachten”, verduidelijkt lerarenopleider MILO VUB Inge Placklé.

Het initiatief stopt niet wanneer de scholen weer opengaan want LOP Diest en alle partners willen het project de volgende schooljaren verder ontplooien. Meer informatie of je inschrijven als vrijwilliger via de website van ‘Diest leert!’.