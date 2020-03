“De Prins” leerlingen Corona vrij terug uit Italië DDH

08 maart 2020

10u45 0 Diest Veertig leerlingen en vier begeleiders van de school “De Prins” in Diest keerden zaterdag terug van een skitrip naar Italië. Bij hun vertrek hadden sommigen wat schrik voor een eventuele besmetting met het Corona virus maar niemand van de deelnemers vertoont bij hun terugkeer symptomen van de ziekte.

De leerlingen zitten in het derde tot zesde jaar en volgen de richting lichamelijke opvoeding. Bij hun vertrek vorige week vertelde directrice Marie Vanaudenhove al dat er weinig gevaar dreigde omdat de leerlingen ruim 300 kilometer verwijderd zaten van de besmette regio. Bij hun terugkeer zaterdag bleek niemand symptomen te vertonen van het Corona virus.

Eerder deze week moesten twee leerlingen wel naar de dokter omdat ze zich bezeerden tijdens het skiën, onder andere aan de pols. Een derde leerling ging mee omdat hij hoestte maar uiteindelijk bleek het loos alarm en was hij niet besmet.

Tijdens hun trip namen de leerlingen alle voorzorgsmaatregelen in acht maar ook de komende dagen worden ze nauwlettend opgevolgd. Maandag hebben ze vrijaf en dinsdag hervatten ze de lessen. Naar eigen zeggen informeerde de school in elk geval de ouders en de leerlingen over de mogelijke symptomen van Corona en weten ze ook wat te doen in geval er toch symptomen zouden opduiken. De school volgt de situatie de komende dagen op de voet op.