‘Ambassadeurs’ houden oogje in het zeil: “Niet als klikspaan, maar als verantwoorde burgers” DDH

28 juli 2020

16u29 0 Diest In Diest zet de dienst lokale economie zogenaamde ‘ambassadeurs’ in om de nieuwe coronamaatregelen te implementeren bij de horeca en in het winkelgebied. “Nu de ministeriële besluiten er zijn, kunnen we verder”, zegt schepen Maurits Vande Reyde (Open Diest). Diest overschreed maandag het alarmpeil met 21 besmettingen op 100.000 mensen.

Die zogenaamde ‘ambassadeurs’ zijn vaste bezoekers van de horeca en het winkelgebied en zullen de stadsdiensten regelmatig objectieve informatie doorgeven over het al dan niet naleven van de coronamaatregelen. “Uiteraard niet als kliklijn, wel om ons te helpen de situatie in de winkels en café’s te monitoren”, zegt de schepen. Volgens hem lopen er via sociale media wel meldingen binnen van plaatsen waar er geen mondmasker gedragen wordt en storen mensen zich best aan het gedrag van sommigen. “De meesten doen het wel, maar er zijn altijd mensen waarvan ik hoop dat ze vergeetachtig zijn, niet op de hoogte waren of in zeldzame gevallen van slechte wil zijn. We nemen die meldingen zeer ernstig en er zijn ook politiecontroles. Het naleven van de maatregelen en het terugdringen van een tweede golf is een verantwoordelijkheid van iedereen, zeker nu we weten dat het aantal besmettingen de alarmdrempel overschrijdt.”

Aanpassingen

De dienst economie deed alvast de voorbije dagen een uitgebreide controleronde, samen met de ordediensten. “Waar er nog geen veilige afstand mogelijk was, zijn er aanpassingen gedaan. Ik heb er vertrouwen in dat onze handelaars de ernst van de situatie beseffen. Ik ben zelf ook langs geweest en waar nodig nogmaals gewezen op de ernst van de situatie. Een tweede grote lockdown zou een economische ramp betekenen. Ze hebben al veel geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen en daar ben ik hen dankbaar voor, maar ook onze controles zullen strikter worden”.

Woensdag worden nieuwe maatregelen van kracht en de bevoegde schepen hoopt dat die ook strikt zullen worden gerespecteerd. “Zo moet je voortaan alleen gaan winkelen en mag je maar maximaal 30 minuten in de winkel blijven. Over het bezoek aan de horeca heerste nog onduidelijkheid maar dat is nu ook helder. Bubbels zijn beperkt tot 5 mensen, maar op restaurant en café kan je met 10 personen gaan. Samen kunnen we dit aan en wanneer we allemaal de veiligheidsmaatregelen respecteren, kunnen we misschien erger binnen enkele weken voorkomen”.