“Als de VTM-drone niet naar ons komt, verzinnen we zelf wel een oplossing” DDH

02 april 2020

16u21 15 Diest “Wanneer de drone, die VTM en uw krant dagelijks de lucht insturen, niet naar onze stad komt, verzinnen we zelf wel iets”, moeten ze in Diest gedacht hebben. Sinds kort staat er een drone-filmpje op sociale media en dat is het werk van Yani Feyaerts (21).

Vorige week verfde Marc Smets, samen met kunstenares Elleke Van Win en haar zoon, een groot hart op de markt. Op die manier wilde hij de drone, die VTM en uw krant dagelijks de lucht insturen, naar Diest lokken maar dat lukte voorlopig nog niet. Gelukkig kreeg hij hulp uit onverwachte hoek van Diestenaar Yani Feyaerts. “Aangezien ik momenteel niet kan gaan werken en ik vroeger als student vaak hielp in een krantenwinkel in de buurt van het marktplein, vroeg de eigenaar mij onlangs om een week voor hem in te springen. Marc heeft even verderop een horecazaak en komt elke dag zijn krant halen in die winkel. We geraakten aan de praat over zijn actie met het geverfde hart en hij vertelde mij dat hij eigenlijk graag nu al dronebeelden zou hebben voor het geval de VTM-drone niet zou komen opdagen. Aangezien ik een drone heb, wilde ik hem graag helpen en maakte ik beelden van hun actie. Ik had vroeger ook al beelden gemaakt van de ‘Halve Maan’ en die kwamen nu dus goed van pas”, vertelt Yani die het filmpje vooral maakte om mensen even te laten wegdromen in deze coronatijden. “Als ik de mensen van Diest hiermee heb kunnen plezieren, geeft mij dat een fijn gevoel. Nu iedereen in zijn eigen kot zit, is het toch leuk om even te kunnen genieten van enkele beelden van de stad”.

Yani is gepassioneerd door het maken van dronebeelden en vindt het resultaat veel interessanter dan de beelden die je maakt vanop de grond met een standaard camera. “Ik vloog ook al in Abu Dhabi, mijn vader werkt daar, en dan krijg je toch een ander beeld van de stad. Met een drone zie je alles uit een ander perspectief en dat maakt het bijzonder boeiend. Je kan er beelden mee maken die anders onmogelijk zijn of in elk geval heel veel geld kosten. Misschien kan ik na de coronacrisis eens een volledig filmpje maken over onze stad”, besluit hij.

Het resultaat van Yani’s werk kan je hier onder bekijken.



