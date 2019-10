“Alle verenigingen mogen hier activiteiten organiseren” Nieuw multifunctioneel gebouw KLJ Deurne Geert Mertens

05 oktober 2019

19u27 0

Het nieuwe lokaal van de KLJ in Deurne is klaar! In 2013 ‘parkeerde’ een bestuurder zijn auto in het vroegere gebouw waardoor het al bouwvallige lokaal niet meer mocht gebruikt worden voor jeugdactiviteiten. Het startsein voor de vzw Open Deur!Ne om met een compleet nieuw multifunctioneel bouwproject te starten. Het lokaal zal niet enkel dienst doen voor de KLJ maar wordt een ontmoetingsplek voor de hele buurt.

In september 2017 werd begonnen met de bouw. “Bijna twee jaar later is het nieuwe lokaal een feit”, zegt Stefan Rutten van Open Deur!Ne. “Elk weekend waren hier talloze vrijwilligers aan de slag. De houtskeletbouw is zelf door ons in elkaar gevezen. Dankzij het gebruik van een houten gevel gaat het geheel ook op in de omgeving.”

Het project kostte ruim 100.000 euro. De provincie legde, via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER, 20.000 euro bij voor de ruwbouw. “Voor de jeugd en heel wat andere verenigingen uit de buurt zal het een bruikbare en aangename accommodatie zijn”, zegt gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa Monique Swinnen.

De stad Diest steunde het project met 40.000 euro. Voor schepen Monique De Dobbeleer is het KLJ-lokaal een speciaal project. “Ik ben destijds door de KLJ in Deurne beland”, lacht ze. “Er was een hoofdleider die me wel aansprak...”

Tijdens de opening werd ook voormalig deken Felix Van Meerbergen bedankt. Hij kwam, op het einde, nog met het noodzakelijke bedrag over de brug om het project te laten slagen.

“Alle verenigingen of bewoners van Deurne mogen van het pand gebruik maken om activiteiten te organiseren”, voegt Rutten eraan toe. “Vorige week is er zelfs al een oud-lid van de KLJ in getrouwd. Ook communiefeestjes of andere kunnen er in georganiseerd worden. Naast een grote ruimte, die in twee kan opgesplitst worden, bevat het gebouw ook een kitchenette.”