“3,5 kledinghangers afstand aub”: Ludieke t-shirts herinneren aan het belang van social distancing 10% van de opbrengst gaat naar het coronafonds van UZ-Leuven DDH

07 mei 2020

12u17 0 Diest Textieldrukkerij Karoshi komt met een leuk hulpmiddel om ons eraan te herinneren dat we ook nu nog altijd afstand moeten houden. In samenwerking met communicatiebureau Sanza uit Diest brengen ze zogenaamde ‘social distancing t-shirts’ op de markt, één versie vooral bedoeld voor bedrijven en een andere voor particulieren.

Op de shirts waarmee de initiatiefnemers zich vooral op bedrijven richten wordt aan anderen gevraagd om anderhalve meter afstand te houden, maar die boodschap wordt uitgedrukt in originele schalen. “Anderhalve meter komt bijvoorbeeld overeen met zes broden op een rij of drie handzagen, 7.8 potloden of 9 bananen. Op die manier breng je anderen aan het lachen, maar de boodschap is zeer duidelijk. De t-shirts kunnen gepersonaliseerd worden door het bedrijfslogo of de bedrijfsnaam toe te voegen aan het ontwerp”, legt Wim Michiels van Karoshi uit.

Coronafonds UZ Leuven

Voor particulieren bedachten de initiatiefnemers een ander soort t-shirt, en ook daarop prijkt een ludieke maar niet mis te verstane boodschap. “Voor particulieren maakten we t-shirts met daarop allerlei verschillende slogans. Telkens met eenzelfde social distancingboodschap zoals ‘Mind the distance’ of ‘Spread love, not a virus’. Het zou leuk zijn als de shirts onderdeel worden van het straatbeeld en ze er ons aan herinneren hoe belangrijk afstand houden is in deze tijden”, gaat Wim verder. “Zeker nu de regels versoepelen zal social distancing dé sleutel tot succes zijn.”

Voor elke bestelling schenken de initiatiefnemers 10% aan het coronafonds van het UZ Leuven. De t-shirts kan je bestellen op de website van de drukkerij, waar je meteen ook alle beschikbare versies kan bekijken.