Dierenasiel Sint-Truiden kampt met toestroom van ‘coronapups’: “Geen gemakkelijk gezelschapshondje? Dan maar terug”

Aalter Benelux Tour brengt internatio­na­le wielertop naar Aalter: wat kan en wat niet in deze coronatij­den?

17:19 De Benelux Tour brengt op donderdag 2 september de top van de internationale wielerwereld naar Aalter. Na de start in de voormiddag is er in de namiddag alvast een muziekfeest op de Markt met The Gentlemen, Celien Hermans en Gene Thomas. Duizenden wielerliefhebbers in de nasleep van corona: wat kan en wat kan nog niet in Aalter? Wij zochten het uit.