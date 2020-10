Zestiger riskeert zes jaar cel voor seksueel misbruik kleindochter van partner: “Het veranderde mijn levenslustige dochter in een afstandelijk meisje” Birger Vandael

07 oktober 2020

14u00 0 Diepenbeek Een 62-jarige gepensioneerde man uit Diepenbeek riskeert een celstraf van zes jaar en de ontzetting uit de rechten voor het seksueel misbruik van de kleindochter van zijn partner. De man zou hebben toegeslagen terwijl zijn partner naar de karaokeavond was gegaan. “Mijn dochter is sinds de feiten niet meer dezelfde. Ze is veranderd van een levenslustige knuffelaar in een afstandelijk, dichtgeklapt meisje”, vertelde de diep geëmotioneerde pleegvader van het slachtoffer.

De pleegouders van het slachtoffer hebben in totaal drie pleegkinderen. “De moeder van de vader van het slachtoffer (haar grootmoeder, red.) is de vriendin van beklaagde”, verduidelijkte de advocate van de burgerlijke partij. “De kinderen waren ook geregeld bij de grootmoeder en kwamen zo dus ook in contact met haar nieuwe vriend. Eén van de kinderen was een levenslustig kind dat voortdurend knuffels uitdeelde. Tot ze op een dag geen woord meer loste. Ze was ook afstandelijker naar haar zusjes en sloot zich af.”

Verhoor doet hart breken

Een poos later bleek wat wel eens aan de oorzaak zou gelegen kunnen hebben van dat gedrag. “Toen duidelijk werd dat de beklaagde in het verleden reeds een veroordeling had opgelopen voor seksueel misbruik gingen alle alarmbellen af. Mijn cliënt ging samen met zijn partner een gesprek aan met het kleine meisje. Met mondjesmaat vertelde ze over wat er was gebeurd. Vervolgens deden de ouders aangifte van de feiten. Ook bij het verhoor bleek dat het meisje zeer gesloten bleef. Haar verhaal doet uw hart breken. Het is voor mijn cliënten dan ook heel moeilijk dat de beklaagde blijft ontkennen, nadat hij zoveel heeft kapotgemaakt. Zo betwist de man ooit alleen te zijn geweest met het meisje, terwijl dat tegenstrijdig is met de verklaringen van zijn partner.”

Radeloze vader

De vader van het slachtoffer stond radeloos in de rechtbank. Hij vertelde hoe het meisje vandaag in schoolverband niet meer bij vreemde mannen in de wagen durft te stappen, hoe ze niet meer langs het bewuste café wil rijden waar haar grootmoeder die bewuste avond was. Ze maakt geen grapjes meer en reageert zelfs gechoqueerd wanneer ze de kleren ziet die ze op de avond van de vermoedelijke feiten zou hebben gedragen. De therapie bij het meisje is zelfs gepauzeerd omdat ze te gesloten is. Wel wordt ze opgevolgd door Pleegzorg.

De procureur volgt de verklaringen van de burgerlijke partij. “Enkel dat ene meisje is slachtoffer geworden van de feiten, al hadden haar zussen wel gehoord dat de beklaagde de slaapkamer was binnengekomen en vervolgens stout was geweest. Op het moment van het verhoor was het meisje 11 jaar en inderdaad zeer emotioneel. De man wijst op bepaalde seksuele problemen, maar dat betekent niet dat hij de feiten niet gepleegd kan hebben.”

Boksbal

Bij de verdediging klonk een totaal ander verhaal. Er werd verteld hoe de zestiger zelf ‘als een boksbal’ werd aangepakt bij twee strafexpedities. Verder worden er vragen gesteld bij de feiten. “Het gaat maar om één avond en er is veel twijfel over. Ik vraag dan ook de vrijspraak", aldus de advocaat van de man, die suggereerde dat iemand uit de omgeving van de verdachte een pik op hem had. Voor de vader van het slachtoffer was deze uitleg te veel, hij sprak van een ‘ziekelijke verdediging’ en moest meermaals ingetoomd worden. “Ik hoop dat de maatschappij tegen hem beschermd wordt”, klonk het afsluitend. Het vonnis wordt op 4 november uitgesproken.