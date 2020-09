Woede borrelt op na babyborrel: 30-jarige man riskeert 12 maanden cel voor slagen en verwondingen Birger Vandael

22 september 2020

Een 30-jarige man uit Diepenbeek riskeert een celstraf van twaalf maanden en een boete van 400 euro voor drie feiten van slagen en verwondingen, waarvan twee onder bezwarende omstandigheden. De gebeurtenissen speelden zich af op 12 november 2018. “Eigenlijk is het allemaal begonnen in de nasleep van een babyborrel, waar ik in een conflict belandde met mijn eigen ouders", stelde de beklaagde. Daarna is de situatie ‘ontploft’. Volgens de procureur werd de partner van de man bij de keel gegrepen en vluchtte ze naar haar moeder. Later die dag liep het opnieuw mis toen de man een gesprek volgde dat zijn partner had gevoerd. “Hij sleurde haar mee naar het terras, gooide haar buiten en zei dat hij het dochtertje zou meenemen." De procureur gaf wel aan te kunnen leven met een mogelijk uitstel van de straf.