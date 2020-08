Werkstraf voor webcamdievegge Birger Vandael

19 augustus 2020

Een 43-jarige vrouw uit Diepenbeek is door de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een werkstraf van honderd uren voor de diefstal van een webcam op 6 november 2016 in Diepenbeek en voor het belagen van een vrouw op verschillende data in 2016 en 2017. Haar blanco strafblad pleitte wel in haar voordeel. Als de werkstraf niet wordt uitgevoerd, zal de vrouw alsnog een celstraf van negen maanden moeten uitzitten.