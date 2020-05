Werken overwegenproject Diepenbeek herstart Emelie Wojcik

14 mei 2020

13u25 2 Diepenbeek Infrabel startte in januari de werken aan de overwegen in Diepenbeek om er tegen de zomer van 2022 alle Infrabel startte in januari de werken aan de overwegen in Diepenbeek om er tegen de zomer van 2022 alle overwegen af te schaffen of te vervangen . Door de coronacrisis werden de werken tijdelijk opgeschort . Ondertussen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de overwegen alweer gestart.

De eerstvolgende belangrijke datum is maandag 25 mei want dan wordt de overweg in de Waardestraat definitief afgesloten voor al het verkeer. Dat moet nu al gebeuren omdat de toekomstige brug van de Waardestraat op dezelfde locatie wordt gebouwd. In samenspraak met de gemeente en de politie wordt er een omleiding voor het verkeer voorzien. De rijweg rond de overweg wordt ook opgebroken, maar blijft bereikbaar voor bewoners en hulpdiensten.

In het kader van de uitrol van het Europese veiligheidssysteem ETCS (European Train Control System) werkt Infrabel de komende weken ook ter hoogte van de overwegen in de Stationsstraat en de Molenstraat. Zo zal de overweg in de Stationsstraat op 18, 19 en 20 mei worden afgesloten voor het wegverkeer waarbij fietsers en voetgangers wel nog kunnen oversteken. In de Molenstraat zal de overweg dan weer van 25 tot en met 29 mei in twee delen worden afgesloten zodat er steeds verkeer op één rijvak mogelijk is.

Archeologische site

Bij de werken aan de overwegen in Diepenbeek zijn de archeologen van BAAC, de Vlaamse organisatie voor Archeologie en Bouwhistorie, sinds eind 2019 bezig met opgravingen. Begin april troffen ze in de zone tussen het spoor en de Rooistraat nog twee verschillende soorten waterputten aan die enkele eeuwen oud zijn. Intussen zet de organisatie het archeologisch onderzoek gewoon voort.

Veiligheid voorop

Tijdens de werken staat de veiligheid en gezondheid van het spoorpersoneel, de aannemers en leveranciers centraal. Zo coördineren Infrabel en dochteronderneming TUC RAIL de heropstart in nauw overleg met aannemer Besix zodat de werken steeds in alle veiligheid kunnen verlopen.

Ook elders in Limburg worden de werken aan de spoorinfrastructuur stapsgewijs hervat.