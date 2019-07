Wegdek E313 komt omhoog door de hitte, meerdere wagens lopen schade op MMM

24 juli 2019

21u02 36 Diepenbeek Levensgevaarlijke taferelen deze avond op de E313 in Diepenbeek richting Antwerpen. Daar kwam het wegdek omhoog door de hitte. Meerdere wagens raakten beschadigd.

Het gebeurde redelijk onverwacht toen het asfalt in Diepenbeek zo oververhit geraakte dat het omhoog kwam. Zo plots dat minstens tien voertuigen niet konden anticiperen. Minstens één bestuurder zag zijn beide voorbanden kapot springen door de felle klap.

De wegpolitie snelde ter plaatsen en zette beide rijstroken meteen af. Er werd een omleiding voorzien. Wegen en Verkeer is nu in de weer om het wegdek te herstellen met tijdelijke asfalt. Wanneer de E313 richting Antwerpen weer open is, bleek nu nog niet duidelijk.