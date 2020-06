Wandelaar vindt vermiste man in weide Dirk Selis

14 juni 2020

Een voorbijganger heeft Camile Vandebroek zondagmiddag gevonden. De demente man uit Diepenbeek was sinds deze ochtend vermist. De politiehelikopter werd ingezet en de politie vaardigde een opsporingsbericht uit.

“Het was uiteindelijk een wandelaar die Camile zag liggen in een weide op de grens tussen Diepenbeek en Bilzen en de politiediensten verwittigde”, zegt woordvoerder Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Afgelopen nacht verdween Camile Vandebroek uit zijn woning in de Lutselusstraat van de gemeente Diepenbeek. “Onze mensen hebben de dementerende man overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De man was nog bij kennis toen ze hem aantroffen.”