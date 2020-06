Vrouw vlucht al spookrijdend voor verkeerscontrole: alcoholtest blijkt positief MMM

22 juni 2020

20u00 1 Diepenbeek De politie hield dit weekend verkeerscontroles in Halen, Diepenbeek en Hasselt. Daarbij werden meer dan 25 pv’s opgemaakt, onder meer voor drugs en drank in het verkeer. Eén vrouw ontvluchtte een controle tegen het verkeer in.

De controles vonden plaats op de Staatsbaan in Halen, in de Nieuwstraat in Diepenbeek en op het Leopoldplein, de N80, de Genkersteenweg en de Research Campus in Hasselt. Vijf bestuurders keken te diep in het glas. Nog eens twee personen hadden drugs gebruikt. Hun rijbewijzen werden ingetrokken.

Tijdens de controle in de Nieuwstraat in Diepenbeek merkte de politie een voertuig op dat tegen het verkeer in probeerde te vluchten van de verkeerscontrole. De bestuurster van het voertuig werd onderschept door de politieploeg. Aangezien ze te veel gedronken had, werd haar rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken.

Verder stelde de politie nog een 25-tal onmiddellijke inningen op. Eén bestuurder vervoerde vier passagiers, maar had geen geldig rijbewijs.