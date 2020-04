Vrouw gewond na ongeval met everzwijn MMM

15 april 2020

18u38 0 Diepenbeek Aan de Universiteitslaan in Diepenbeek gebeurde dinsdag rond middernacht een verkeersongeval nadat een everzwijn de weg overstak.

De 31-jarige Cornelia V. uit As kwam met haar voertuig in aanrijding met het everzwijn. Daardoor verloor ze de controle over haar voertuig en kwam ze tot stilstand tegen de vangrail. Ze raakte daarbij lichtgewond.