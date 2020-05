Vlaanderen heeft zijn eerste vegetarische winkel voor hondenvoeding: “Een hond kan gerust leven op plantaardig voedsel” Dirk Selis

23 mei 2020

15u56 70 Diepenbeek Wie zijn trouwe viervoeter dezer dagen al eens iets lekkers toewerpt vanachter de BBQ, zal wellicht even de wenkbrauwen fronsen. Maar in Diepenbeek vind je voortaan Andapanda, de eerste winkel van het land met plantaardige hondenbrokken, voor vegetarische honden.

“Ik had al een online winkel met vegetarische hondenbrokken”, zegt bedenker Bart Vanderlee (33). “Maar na de Corona-crisis gaan mijn deuren ook in de echte wereld open. In Engeland is vegetarische hondenvoeding al een tijdje ingeburgerd. Maar in Vlaanderen is het nieuw. Hondeneigenaars houden vaak ook van andere dieren. Waarom zouden ze hun hond dan geen voer geven waarvoor een ander dier niet is moeten sterven? Hier kunnen ze alles krijgen wat hun trouwe viervoeter behaagt: brokken, snacks en kluiven, maar uiteraard alles op plantaardige basis. De prijs is vergelijkbaar met die van de gewone hondenvoeding.”

Omnivoor

“Kijk, een hond kan echt wel leven op enkel plantaardig voedsel, maar er zijn wel wat voorwaarden”, waarschuwt Vanderlee. “Wat vele mensen niet weten is dat een hond, een omnivoor is en geen carnivoor. Tijdens het domesticatieproces heeft hij geleerd om zetmeel te verteren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een wolf. Hij moet wel essentiële aminozuren opnemen, anders kan het leiden tot depressie, verminderde eetlust, gewichtsverlies, vachtproblemen of de immuniteit compromitteren. Je moet de voeding dus zeer goed opvolgen en je gaat best eerst langs een dierenarts vooraleer je eraan begint. Je hond gewoon de restjes voorschotelen van je eigen veganistische maaltijden zal dus niet voldoende zijn. ”

www.anapanda.be