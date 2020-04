Vijf bewoners woonzorgcentrum ‘De Visserij’ overleden aan coronavirus Emelie Wojcik

17 april 2020

17u32 0 Diepenbeek In het Diepenbeekse woonzorgcentrum De Visserij zijn vijf bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Nog eens 25 andere bewoners en elf personeelsleden testten positief.

“Ook wij hebben ondertussen vijf coronaslachtoffers moeten betreuren in ons woonzorgcentrum”, vertelt Rita Schoubs, directrice van woonzorgcentrum De Visserij. “Helaas bleek uit testen dat nog eens 25 van onze bewoners op dit moment besmet zijn. Van die 25 zijn er acht personen die gelukkig geen symptomen vertonen. Van een zevental bewoners zijn we momenteel zeker dat ze de besmetting goed zijn doorgekomen. De overige tien bewoners moeten extra opgevolgd worden omdat we merken dat hun eetlust wisselend is.”

Bij het verzorgend personeel testten elf personen positief. Zes van hen vertoonden geen enkel symptoom. “Zij mogen een korte periode thuisblijven en worden alleen bij hoge nood ingezet, en dan alleen op de afdeling voor bewoners die positief getest zijn op corona. Ook bij het onderhoudend personeel bleek één persoon besmet met het virus. Het keukenpersoneel wacht de testen nog af.”

Maatregelen

Ondertussen heeft het personeel van het woonzorgcentrum het gebouw ingedeeld in drie zones: de rode zone waar de besmette personen verblijven, de oranje tussenzone en de groene, besmettingsvrije zone. Verder gebruikt het personeel mondmaskers en dragen ook de bewoners een mondmasker wanneer ze verzorgd worden. Dagelijks wordt ook nog extra personeel ingezet om het centrum grondig te poetsen.

Om het virus goed te kunnen volgen, zullen er in de volgende weken in elke leefgroep nog steekproefsgewijze testen uitgevoerd worden.