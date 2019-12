Verkeershinder bekijken via App Diepenbeek Lien Vande Kerkhof

12 december 2019

12u20 0 Diepenbeek De gemeente Diepenbeek lanceerde recent een optie in de App van de gemeente om voortaan te bekijken welke werken er in je buurt plaatsvinden en wat de gevolgen zijn voor het verkeer.

Wie de app ‘Diepenbeek’ gebruikt heeft de optie om te kiezen tussen de werken voor de volgende week of voor de volgende maand. Je vindt de toot als tel niks in het menu kijkt en klikt op NEW: “Hinder rondom”.