Vergeet de vrouw: ‘Boer zoekt Bier’ in Diepenbeek BVDH

01 augustus 2019

12u55 0 Diepenbeek We zijn in Vlaanderen een beetje gewoon dat een boer op zoek gaat naar een vrouw, maar in Diepenbeek zien ze dat anders. Zaterdag vanaf 14 uur is er aan de Nierstraat immers het ‘Boer zoekt Bier’-festival.

Het idee is ontstaan tussen pot en pint en door negen vrienden uitgewerkt. Het gaat om de allereerste editie van dit nieuwe evenement. “Drink een pint, verorber een boerse hotdog en vergeet vooral niet de dansvloer te verkennen. Het oude, traditionele volksfeest halen wij voor u van onder het stof en gieten het in een modern 21ste- eeuws jasje”, klinkt het bij de organisatie. De line-up wordt gevormd door onder meer Joe Hardy en Radio Topkaas. Kaartjes zijn in voorverkoop verkrijgbaar aan 10 euro. Naast muziek is er ook een rodeostier, boerpongtornooi (let op de schrijfwijze) en zijn er bierfietsen. Het is zeker toegelaten om de klompen van grootvader aan te trekken. Rond 2 uur loopt het evenement op de gelegenheidsweide ten einde. Tickets en info via www.boerzoektbier.be.