Verboden barbecue verhit gemoederen: vijftiger riskeert werkstraf Birger Vandael

05 oktober 2020

11u21 0 Diepenbeek Een 50-jarige man uit Laakdal kijkt aan tegen een werkstraf van 120 uren en een geldboete van 400 euro nadat hij in augustus 2018 betrokken was bij een opstootje op een oldtimertreffen in Diepenbeek.

“Het was op het moment van de feiten een droge periode en mijn cliënt had als organisator al een paar keer gezegd dat het verboden was te barbecueën”, vertelde de advocate van het slachtoffer uit Bilzen. “Het vuur werd echter niet gedoofd. Toen mijn cliënt zijn ronde had gemaakt, stelde hij vast dat er zelfs nog vlees was bijgelegd op de barbecue. De gemoederen raakten verhit en de man kreeg enkele rake klappen." Namens de bvba van het slachtoffer werd een inkomstenverlies van zo’n 14.000 euro gevraagd, de man vraagt ook nog eens een morele schadevergoeding van bijna 1.000 euro.

Het slachtoffer zelf begrijpt niet waarom de man het vuur niet wou doven. “Hij is een jaarlijkse deelnemer en weet wat de regels zijn.” De vijftiger stelt dat barbecueën niet hetzelfde is als vuur stoken. De procureur gelooft niet dat er sprake is van wettelijke verdediging of uitlokking en gaat niet mee in het pleidooi van de verdediging. Het vonnis wordt uitgesproken op 2 november.