Vanaf zomer 2022 geen overwegen meer in Diepenbeek EWH

05 februari 2020

14u41 0 Diepenbeek Infrabel is in januari gestart met de werken aan de overwegen in Diepenbeek. Het doel daarvan is om alle Diepenbeekse overwegen tegen de zomer van 2022 af te schaffen of te vervangen. Op die manier wil de gemeente de veiligheid van onder andere de weggebruikers verhogen. Het kostenplaatje van het project bedraagt 21,8 miljoen euro. De werken kaderen gedeeltelijk in het Spartacusproject, meer bepaald de aanleg van een sneltram tussen Hasselt en Maastricht.

Het project is een samenwerking tussen Infrabel, De Lijn, het Vlaams Gewest, NMBS en de gemeente Diepenbeek. Tijdens de werken worden maar liefst zeven Diepenbeekse overwegen afgeschaft. Daarmee gelden de werken als het grootste overwegenproject van België. Drie bruggen, een tunnel en een fietspad moeten weggebruikers alsnog aan de andere kant van de treinsporen loodsen. “Dit komt de veiligheid ten goede en de soms lange wachttijden aan de overwegen zullen dan ook verleden tijd zijn”, weet burgemeester Rik Kriekels (N-VA). Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters beaamt de positieve impact van de werken: “Dit is een stevige stap vooruit voor een betere mobiliteit en ontsluiting voor Limburg.”

De overwegen in de Nierstraat, Waardestraat en Molenstraat worden vervangen door een brug. De overweg in de Stationsstraat krijgt een onderdoorgang voor reizigers die via een helling met het toekomstige tramstation verbonden wordt. Bovendien worden de treinperrons verhoogd en de schuilhuisjes en zitbanken vernieuwd. Ook de bestaande parking voor auto’s en fietsen wordt heraangelegd. Aan de overweg in de Bentstraat komt dan weer een keerlus waarbij het fietspad wordt doorgetrokken tot Bilzen. In de Rooistraat en Peperstraat worden de overwegen gewoon afgesloten.

Spartacus

Vijf van de zeven overwegen in Diepenbeek liggen op het gemeenschappelijk traject van het Spartacusplan, de toekomstige sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. In het kader van dat plan is het dan ook de bedoeling om in de toekomst ook de overwegen in Bilzen af te schaffen en waar nodig te vervangen. De aanvraag is voorlopig nog in opmaak en wordt deze zomer ingediend. “De afgesloten overwegen en de alternatieven die in de plaats komen, zullen een positieve impact hebben op de doorstroming en de stiptheid van het openbaar vervoer”, aldus Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn. “Dat is ook belangrijk voor de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht en de verdere realisatie van een efficiënt openbaar vervoeraanbod voor Limburg.”

Kostenplaatje

De kosten van het totale project worden geschat op een bedrag van 21,8 miljoen euro. “Door een verschuiving van middelen in het spoordossier Zwankendamme in Zeebrugge is er een aanzienlijk budget van 18,6 miljoen euro vrijgekomen dat nu gebruikt kan worden om de overwegen in Diepenbeek en Bilzen aan te pakken”, zegt Vlaams minister Peeters. “Deze financiële middelen zijn nodig om de sneltram van Hasselt naar Maastricht parallel met de bestaande spoorlijn 34 te laten rijden.”