Tien ‘spoorlopers’ en roodrijders betrapt aan station in Diepenbeek Toon Royackers

09 oktober 2019

16u16 0 Diepenbeek Zes doden vielen er dit jaar al aan de spooroverwegen in ons land. Vaak door voetgangers of fietsers die nog snel even tussen de slagbomen willen doorglippen. Levensgevaarlijk volgens spoorbeheerder Infrabel. Precies daarom organiseren zij deze maand hun eigen ‘flitsmarathon’ tegen spoorlopers. Woensdag was ook Limburg aan de beurt, en stelden medewerkers van securail en de lokale politie zich verdekt op achter de elektriciteitscabines aan onder meer de overweg in Diepenbeek. Ze betrapten er de ene overtreder na de andere.

“Nog voor de controle goed en wel begon, betrapten we zelfs al iemand op spoorlopen,” zegt woordvoerder Frédéric Petit van spoornetbeheerder Infrabel. “Hallucinant, want dit fenomeen is echt gevaarlijk. We hebben de voorbije jaren al tal van preventieve campagnes gedaan. Zo zijn er onze filmpjes die wijzen op de risico’s. Maar het helpt nog altijd niet voor iedereen. Blijkbaar zijn er toch nog mensen die net over de sporen lopen om bijvoorbeeld hun trein te halen. Daarom is er deze maand effectief onze repressieve actie. En de sancties zijn echt niet mals. Boetes kunnen oplopen tot 2.000 euro en zelfs gevangenisstraffen zijn niet uitgesloten. Indien de signalisatie aan de overweg niet wordt gerespecteerd, riskeren de overtreders tot 4.000 euro boete en de inhouding van hun rijbewijs.

Gevoelige locatie

Diepenbeek bleek woensdagochtend een gevoelige locatie te zijn. “We betrapten alles samen tien overtreders. Vijf van hen waren voetgangers die pal naast het spoor liepen, in plaats van de veilige route naar het perron te kiezen. Vijf bestuurders reden nog door, op een moment dat de lichten al op rood stonden. Ook dat is een ernstige overtreding,” aldus Petit. De politie stuurde hen met de nodige bekeuringen naar huis. Enkele kregen een waarschuwing mee.

Tijdens de middag stelden de inspecteurs zich op aan het station in Kiewit bij Hasselt. Daar bleken de reizigers meer voorbeeldig. Geen enkele overtreder werd er zelfs betrapt. “Wel zijn enkele jongeren aangesproken, omdat ze zich wel erg dicht bij de perronrand bevonden. Op de nabijgelegen spooroverweg aan de Paalsteenstraat werd evenmin iemand betrapt. Mogelijk hebben onze acties in de buurt daar al hun vruchten afgeworpen. Onder meer met Pukkelpop controleren we altijd in deze omgeving. En ook met de nabijgelegen school Kindsheid Jesu hebben we een goede samenwerking om de leerlingen te sensibiliseren,” besluit Petit.

Al twee ongevallen in Limburg

De acties worden de volgende maanden trouwens nog eens herhaald. Want dat blijft volgens Infrabel nodig. Tijdens de eerste acht maanden van 2019 waren er in heel België 33 ongevallen aan overwegen, waarbij 6 doden en 4 zwaargewonden vielen. In Limburg gebeurden in die periode twee ongevallen. Eén in Diepenbeek, waarbij een fietser gegrepen werd. Zijn fiets werd meegesleurd, maar de man zelf kon gelukkig op het nippertje ontkomen. In Overpelt raakte een autobestuurder zwaargewond aan een overweg.