Thalia (14) schittert in The Voice en klust bij in hondentrimsalon van mama: “Ik wil later alleen maar op een podium staan” Birger Vandael

12 maart 2020

20u48 16 Diepenbeek De eerste kennismaking met de deelnemers van The Voice Kids zit erop, vrijdagavond komen de jonge talenten terecht in de Knock-outs. De veertienjarige Thalia uit Diepenbeek is de enige Limburgse in de eerste aflevering. Ze droomt van een toekomst op het podium en klust geregeld bij in het ‘Snoetesnit Hondentrimsalon’ van haar mama. “Ze vraagt wel eens of ik wil zingen, maar dat doe ik niet wanneer er klanten zijn”, lacht de Diepenbeekse.

Met haar versie van ‘Talking To The Moon’ van Bruno Mars overtuigde Thalia in de Blind Auditions drie van de vier coaches. “Je had een mooie volle stem en deed genoeg mooie buigingen om mij nieuwsgierig te maken”, stelde coach Sean Dhondt. Uiteindelijk koos Thalia ook zonder twijfelen voor de charismatische muzikant.

“Ik ging sowieso voor hem kiezen als hij zou draaien”, bekent Thalia. “Sean is een toffe en gezellige kerel. Samen met hem hebben we op een leuke manier de volgende ronde voorbereid. Hij gaf me veel tips en zei bijvoorbeeld dat ik gewoon plezier moest maken op het podium en mezelf moest blijven.”

Herkend op feestje

De Blind Auditions zijn al een tijdje geleden gedraaid, toch waren het voor Thalia intense weken. “De aflevering heb ik samen gekeken met een aantal familieleden bij ons thuis”, legt ze uit. “Op school stelden enkele andere scholieren mij wel wat vragen over The Voice en op een feestje werd ik ondertussen ook al herkend. Dat vind ik allemaal geen probleem, het hoort er nu eenmaal bij.”

Thalia studeert Woordkunst-drama aan de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH) en lijkt geboren voor het podium. “Ik zou later graag actrice of zangeres worden. Iets anders vind ik gewoon niet interessant”, vertelt ze kordaat. “Muzikaal kijk ik op naar Ariana Grande, zij heeft een mooie uitstraling.”

In haar vrije tijd klust Thalia af en toe bij in het hondentrimsalon van haar mama Karen. In de eerste aflevering was te zien hoe An Lemmens niet alleen haar hondje Nando kwam afhalen, maar Thalia ook uitnodigde voor de Blind Auditions. “Ze helpt me wekelijks bij de grote poets”, aldus een trotse Karen. “Ook als onze hond of de hond van haar grootmoeder een wasbeurt nodig heeft, dan schakelen we haar in.”

In de Knock-outaflevering neemt Thalia het op tegen Claire (12) en Zita (14). Sean heeft voor hen drie verschillende r&b en hiphopnummers in een eigen jasje gestoken. Thalia zingt Old Town Road van Lil Nas X. Wie dit niet wil missen, stemt om 20.40 uur maar beter af op VTM.