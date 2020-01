Tachtiger kan scheiding van jonge echtgenote (37) niet verkroppen: 1 jaar cel voor slagen VCT

02 januari 2020

16u43 0 Diepenbeek L. (81) uit Diepenbeek is veroordeeld tot een jaar cel omdat hij tussen 2018 en oktober 2019 zijn jonge echtgenote (37) hard aanpakte nadat ze de scheiding had aangevraagd. “Zijn leeftijd is geen verzachtende omstandigheid, wel integendeel”, oordeelde de strafrechter.

De tachtiger kon de echtscheiding niet verkroppen. Hij deelde herhaaldelijk slagen uit aan zijn jonge ex-vrouw en spuwde haar in het gezicht. Zelfs een leerkracht van de school van de kinderen was getuige van zijn agressief gedrag. Volgens het slachtoffer viel de man haar sinds de scheiding voortdurend lastig. Naar verluidt boorde hij ook een gat in de woning van de vrouw om later gas in het huis te spuiten. Hij vroeg een agent ook om zijn vrouw op te sluiten voor overspel.

Schadevergoeding

Volgens de advocaat van de tachtiger kon zijn cliënt, een man van Marokkaanse afkomst, het niet verkroppen dat zijn vrouw de scheiding aanvroeg. “Hij vindt het niet normaal dat een vrouw dit in België zomaar kan doen. Ik heb hem dat uitgelegd en nu kan hij er wel mee leven.”

De strafrechter legde naast de celstraf van een jaar ook een boete van 800 euro op. “Beklaagde is herhaaldelijk gewelddadig opgetreden tegen zijn echtgenote omwille van het enkele feit dat zij hem verlaten heeft. Hij ging hierbij onverstoorbaar zijn gang. Tot op heden heeft hij geen enkel schuldinzicht”, luidde de motivering van het vonnis. Aan het slachtoffer moet L. een schadevergoeding van 2.100 euro betalen.