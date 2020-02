Supermarkt geeft kinderen gratis gevallen appels en afgebroken bananen Emelie Wojcik

17u53 0 Diepenbeek In Carrefour Expres Diepenbeek mogen kinderen sinds kort tijdens het winkelen met mama of papa gratis fruit snoepen. Niet zomaar het fruit dat in de winkelrekken ligt, wel gevallen appels en losgebroken bananen die niet meer verkocht worden maar wel nog eetbaar zijn. De supermarkt startte met de actie om voedselverspilling tegen te gaan.

“Het idee om gratis 'minder mooi’ fruit uit te delen, haalde ik uit de supermarkten in New York”, begint Steven Willems, de eigenaar van Carrefour Expres Diepenbeek, zijn verhaal. “In november was ik daar op studiereis en zag ik dat dit een erg effectieve manier was om minder kwalitatief fruit weg te werken zonder het weg te gooien. Ook in mijn winkel mist de actie zijn effect niet.”

Minder fris, toch fruitig

De supermarkt kan de winkelende jeugd dagelijks van een dosis vitaminen voorzien. “Als er in de winkel een appel valt of een banaan losbreekt van de tros, wordt die vaak niet meer gekocht. Ook clementijntjes zonder steel en een half afgetrokken schil blijven vaak liggen. Normaal gezien zou dat fruit in de container belanden, maar door het fruit gratis aan te bieden aan de jeugd, verkleinen we de afvalberg. Op die manier dragen we toch weer ons steentje bij aan het milieu.”

Dat de actie zich op kinderen richt, is niet toevallig. “Ik denk dat het goed is om kinderen mee te geven dat het fruit dat er minder mooi uitziet, ook nog lekker kan zijn. Bovendien is het de ideale manier om kinderen in contact te brengen met nieuwe fruitsoorten”, vindt Willems. “We hebben de leeftijdsgrens ingesteld op twaalf jaar omdat ons dat een gezonde grens leek om dergelijke bewustwording te kweken. Maar hey, als iets minder jonge kinderen van het fruit willen proeven, is dat ook zeker toegestaan.”

Act for food

“Binnen Carrefour zijn we ook bezig met de act for food", zegt Willems. “Dat zijn milieuvriendelijke en gezonde maatregelen die we in alle filliales toepassen. Zo minderen we bijvoorbeeld de hoeveelheid zout in de producten of minderen we het gebruik van plastic. De fruitactie is een extra manier van onze winkel om de voedselverspilling tegen te gaan.”