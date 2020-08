Start-up BioStrand ontvangt 235.000 euro aan subsidies ENL

25 augustus 2020

13u56

Bron: Bepublic 0 Diepenbeek De Limburgse start-up BioStrand, sinds kort gevestigd in BioVille, kan rekenen op 235.000 euro aan subsidies van de Vlaamse overheid. “Met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen zorgen we ervoor dat Vlaanderen aan de top van de wereld blijft op vlak van biotechnologisch onderzoek”, klinkt het.

Begin juni haalde het Belgische BioStrand 2 miljoen euro op bij K&E, het investeringsfonds van de oprichters van het gewasbeschermingsbedrijf Globachem. Twee maanden later ontvangt de start-up een kwart miljoen euro aan subsidies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met die stap is BioStrand klaar om genetisch onderzoek aan universiteiten en in bedrijven te moderniseren.

Internationaal doorbreken

“Onze technologie is een fundamenteel nieuwe benadering in 40 jaar genetische data-analyses. De subsidie van Vlaio, die de samenwerking met de universiteiten van Hasselt en Antwerpen mogelijk maakt, is dan ook erg belangrijk voor ons”, reageert Ingrid Brands, CEO en mede-oprichtster van BioStrand. “Ze zullen de precisie van onze technologie – om onder meer DNA en eiwitten te onderzoeken – grondig doorlichten. Dat wetenschappelijk keurmerk zal ons toelaten internationaal door te breken.”

De zoekmachine van BioStrand digitaliseert en moderniseert het genetisch onderzoek en zal zo kunnen bijdragen tot snellere en efficiëntere doorbraken in genetische R&D Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie en Innovatie

“Met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen zorgen we ervoor dat Vlaanderen aan de top van de wereld blijft op vlak van biotechnologisch onderzoek”, aldus Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V). “De zoekmachine van BioStrand digitaliseert en moderniseert het genetisch onderzoek en zal zo kunnen bijdragen tot snellere en efficiëntere doorbraken in genetische R&D.”

“In tijden van corona is dit meer dan ooit van belang. BioStrand is meteen ook het zoveelste bewijs dat onze regio een goede voedingsbodem is voor start-ups. Ze kunnen zich hier perfect ontwikkelen, jobs lokaal verankeren en toch wereldwijd een grote impact hebben”, besluit de minister.