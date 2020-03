Sluiting overweg Waardestraat tijdelijk opgeschort Emelie Wojcik

29 maart 2020

18u02 0 Diepenbeek Infrabel startte in januari de werken aan de overwegen in Diepenbeek om er tegen de zomer van 2022 alle overwegen af te schaffen of te vervangen. De sluiting van de overweg aan de Waardestraat, die gepland was op 30 maart, wordt nu opgeschort vanwege de coronacrisis. Daardoor zullen de werken onvermijdelijk vertraging oplopen.

De afschaffing of vervanging van de Diepenbeekse overwegen moest de veiligheid van de weggebruikers al in de zomer van 2022 verhogen. Ook het Spartacusproject, waarbij een sneltram tussen Hasselt en Maastricht wordt aangelegd, zou er wel bij varen. Deze werken lopen momenteel vertraging op doordat Infrabel afgelopen vrijdag besliste om het miljoenenproject tijdelijk op te schorten. De reden daarvoor is het coronavirus.

Infrabel voert voorlopig enkel essentiële werken zoals het onderhoud van de spoorinfrastructuur, dringende vernieuwingswerken en herstellingen uit.

Archeologische opgravingen



Bij de werken aan de overwegen in Diepenbeek zijn archeologen sinds eind 2019 bezig met opgravingen. Momenteel hebben ze al materiaal en grondsporen van verschillende periodes gevonden. Vooral de zones aan de Nierstraat en de Molenstraat blijken een zeer rijk archeologisch verleden te hebben. De opgravingen gaan voorlopig dan ook nog wel door.