Raad van State geeft oppositie ongelijk: Rik Kriekels (N-VA) kan burgemeester blijven Toon Royackers

23 mei 2019

18u54 0 Diepenbeek Rik Kriekels (N-VA) kan dan toch burgemeester blijven van Diepenbeek. De Raad van State ziet ondanks een klacht van de oppositiepartijen Puur en Pro 3590 geen enkele reden om zijn benoeming te vernietigen.

Eerder haalde beide oppositiepartijen nochtans wel hun gelijk voor de benoeming van de schepenen. De voordrachtsakte waarmee het nieuwe bestuur van N-VA, Open Vld en CD&V in Diepenbeek werd beklonken, was immers voor de verkiezingen al getekend. Later voegde de partij Groen zich nog aan die meerderheid toe. Maar volgens de Raad voor Verkiezingsbetwistingen kunnen alleen verkozen raadsleden een voordracht tekenen. Wie voor de verkiezingen tekent is uiteraard nog niet verkozen en kan dus ook geen akte tekenen. Gevolg: de Raad voor Verkiezingsbetwistingen vernietigde de installatie van het schepencollege. Dat bleek echter maar een formaliteit, want met de nieuwe - en juiste - handtekeningen konden de schepenen van N-VA, Open Vld, CD&V en Groen enkele weken later alsnog aan de slag. Omdat de burgemeester de eed aflegt bij de gouverneur moest zijn benoeming aangevochten worden bij de Raad van State. Maar die ziet dus helemaal geen reden om de burgemeester uit zijn ambt te ontzetten. De oppositie heeft wel nog dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Het is voorlopig niet duidelijk of ze dat ook gaat doen.