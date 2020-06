Politiehelikopter op zoek naar dementerende man uit Diepenbeek Dirk Selis

14 juni 2020

13u10 0 Diepenbeek De helikopter van de Federale Politie is op dit moment op zoek naar een dementerende man die afgelopen nacht uit zijn woning verdween.

“Afgelopen nacht verdween Camile Vandebroek uit zijn woning in de Lutselusstraat in Gemeente Diepenbeek”, zegt woordvoerder Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad . “Hij is 1.70 meter groot en heeft momenteel een stoppelbaard. De man is dementerend. Wie Camile gezien of heeft meer informatie heeft, contacteert dan best onmiddellijk de politie via het nummer 101. Ook de politiehelikopter zoekt momenteel naar een spoor van Camile vanuit de lucht.”