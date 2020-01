Politiecontrole West-Limburg: één op zes bestuurders rijdt te snel MMM

13 januari 2020

Politie LRH (Limburg Regio Hoofdstad) heeft dit weekend 600 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Meer dan 100 bestuurders reden te snel.

Er werd gecontroleerd op de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad, op de Staatsbaan in Halen en in de Nieuwstraat in Diepenbeek. Er werden in totaal 114 overtredingen vastgesteld.

De hoogst gemeten snelheid bedroeg 126 kilometer per uur in de Nieuwstraat in Diepenbeek waar er 70 per uur toegelaten is. De bestuurder zal zich mogen verantwoorden in de politierechtbank.