Opnieuw gewonde bij aanrijding met everzwijn in Diepenbeek Birger Vandael

10 mei 2020

13u43 0 Diepenbeek Een 59-jarige automobiliste uit Diepenbeek is vrijdagnacht gewond geraakt bij een ongeval.

Het slachtoffer reed rond 23.30 uur in de Universiteitslaan in Diepenbeek toen er plots een everzwijn opdook. De vrouw kon het dier niet meer ontwijken. Het is al de tweede keer in een maand dat in de Universiteitslaan in Diepenbeek een everzwijn wordt aangereden. Een 31-jarige vrouw uit As kwam op dinsdag 14 april zo tegen de vangrail terecht en raakte daarbij lichtgewond.