Ontmoetingshuis ’t Fonteintje schrapt alle activiteiten dit jaar ENL

21 augustus 2020

11u00 0 Diepenbeek Door de aanhoudende coronacrisis voelt ’t Fonteintje zich genoodzaakt om alle activiteiten van dit jaar te cancelen. Dat meldt Sonja Vanduffel, één van de lesgevers, in een videoboodschap. In het ontmoetingshuis komen dan ook veel 65-plussers, die tot de risicogroep behoren.

Eind juli lieten de mensen van ’t Fonteintje al via mail weten dat de opendeurdag op 29 augustus niet zou plaatsvinden. Nu heeft de ontmoetingsplek voor 50-plussers officieel beslist om alle activiteiten van het jaar 2020 te schrappen. Dat heeft de gemeente Diepenbeek bevestigt op Facebook.

Eén van de lesgevers spreekt de bezoekers en cursisten toe in een videoboodschap. “Hallo lieve mensen,” vangt Sonja Vanduffel aan. “Zoals jullie weten zitten we nog altijd in een soort van lockdown. Daarbuiten is ook nog eens ontzettend warm de laatste dagen. Ik zit daarom vrijwillig in mijn kot, omdat het hier iets koeler is.”

Moed inspreken

“Je kan wel zeggen dat je er depressief van wordt en niets om handen hebt. Lesgever Ludo en ik wisten wel wat de doen. Wij hadden namelijk nog heel wat lessen voor te bereiden.” Maar helaas mocht het niet baten, want alles wordt afgeschaft dit jaar.

“Ik wil hier dan ook geen preek geven en zeggen dat jullie moet opletten. Jullie horen natuurlijk dagelijks dat jullie een mondkapje moeten dragen. Wel wil ik jullie moed inspreken. Laat de moed vooral niet zakken. Blijf positief en kijk vooruit. Er staan nog heel veel mooie dingen op het programma en wij zien jullie heel graag terug in het voorjaar van 2021.”