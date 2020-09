Onrust over ‘openstaande werkput’ aan Diepenbeekse speeltuin De Demerstrand blijkt onnodig: “Geen put, maar een ondiepe kraan” Giulia Latinne

09 september 2020

12u49 0 Diepenbeek Afgelopen voormiddag deed een onrustwekkende foto van een ‘openstaande werkput’ in Diepenbeek online de ronde. Die put zou op enkele meters van de speeltuin De Demerstrand zijn, en dus gevaarlijk voor kinderen. Via massale reacties op Facebook lieten inwoners hun onrust blijken, maar volgens burgemeester Rik Kriekels (N-VA) is dat onnodig. “Het gaat niet om een openstaande werkput, maar een ondiepe kraan die we tot de namiddag gebruiken.”

Waarom een gevaarlijke werkput zomaar zou openstaan op een speeltuin, dat is waar vele inwoners van Diepenbeek zich online zorgen over maken op een Facebook-groep. Burgemeester Rik Kriekels (N-VA) zorgt echter voor de nodige verduidelijking: “Hoewel het lijkt op een openstaande werkput, spreken we hier van een kraan die met een deksel beveiligd wordt. Die kraan gebruikt de stad om de dichtbijzijnde vijver, tennispleinen en het voetbalplein van water te voorzien.” Zo zou de kraan nog tot deze namiddag gebruikt worden, om dan opnieuw beveiligd te worden met een deksel. “In de tussentijd zou niemand erin kunnen vallen, want de kraan ligt nog geen halve meter diep”, aldus Kriekels.