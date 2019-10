Nieuwe kerk van Lutselus geopend nadat vorige instortte Marco Mariotti

06 oktober 2019

18u34 0 Diepenbeek Negen jaar geleden stortte de kerk van Lutselus in, kort na de middernachtmis op kerstavond. Zondag werd de nieuwe kerk geopend én de nieuwe orgel meteen ingezegend door bisschop Patrick Hoogmartens.

Negen jaar heeft het geduurd, maar Lutselus bij Diepenbeek heeft weer een parochiekerk. Het is niet meer van deze tijd, het bouwen van kerken. Maar in Lutselus werd er een uitzondering gemaakt.

Een bomvolle kerk ontsnapte in 2010 met kerstavond aan de dood toen enkele uren later het gebouw door de sneeuwval instortte. De emoties destijds waren fel, en dat was ook zondag nog te voelen. De kerk zat afgeladen vol voor de nieuwe opening. “Ik was er negen jaar geleden de dag nadien meteen bij", zegt bisschop Patrick Martens, die de kerk opende. “Je voelt dat het nog steeds niet vergeten is en dat de parochie hier nood had aan die nieuwe kerk.”

Het gebouw oogt veel moderner en past helemaal in de hedendaagse tijdsgeest.