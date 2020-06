Nieuwe fiets- en familievriendelijke zomerbar Café Cartouche opent vrijdag haar deuren Dirk Selis

17 juni 2020

12u54 0 Diepenbeek Eind deze week gaat Café Cartouche open. Deze fiets- en familievriendelijke zomerbar tovert een bomendreef om tot unieke locatie waar je letterlijk tot aan je tafel fietst. “Daarnaast is er een picknickzone en restaurant. En uiteraard is alles corona-proof”, openen initiatiefnemers Jorg Van Gutschoven en Tiene Claes.

De deuren van van Café Cartouche gaan vrijdag open op de terreinen langs Buurthuis Terlogt op het Crijt). Dit dankzij een samenwerking met uitbater harmonie De Stroobanders. “Zij verhuren de zaal en houden er hun wekelijkse repetities”, vertelt Jorg Van Gutschoven. “Door corona daalden de aanvragen echter enorm. Café Cartouche is open tot het einde van de zomer en is daarom een ideale aanvulling. Zondagen zijn familiedagen met extra entertainment waaronder open repetities van de harmonie”.

Fietsers koning

In Café Cartouche zijn de fietsers koning. In de ruime bomendreef worden exclusieve plekjes gecreëerd waar je met je fiets letterlijk kan parkeren aan tafel. “Aan elke tafel komt een elektrisch laadpunt te staan. Goed voor in totaal 1.000 m² natuurlijke schaduw. Maar ook in de picknickzone wordt het ideaal vertoeven op de strobussels met één van onze knabbelzakjes”, gaat Claes verder. “Uiteraard mikken we niet alleen op fietsers, maar zijn ook families, wandelaars en andere bezoekers welkom. Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s beperken we echter tot een absoluut minimum. Food en drinks zijn beschikbaar aan een centraal afhaalpunt volledig opgetrokken uit paletten. Een 2.000-tal hebben we nodig om de hele constructie op te bouwen. We voorzien een aparte bestel- en afhaaltoog. Als je bestelling klaar is, krijg je een seintje. Op die manier vermijden we lange wachtrijen of mensen die te kort op elkaar gepakt staan.”

Kers op de taart

“Kers op de taart is het Café Cartouche Restaurant. Laagdrempelig, authentiek en gastvrij zijn de kernwaarden. In de zaal van het buurthuis én op het aanpalende terras voorzien we een beperkt aantal tafels die je kan reserveren voor maximum 10 personen. Je hebt de keuze uit 4 gerechten en 4 desserts en kinderen eten aan de helft van de prijs. Wij hopen met Café Cartouche alvast een stukje topvakantie in eigen land aan te bieden”, besluiten Tiene en Jorg enthousiast.