Natuurpunt Diepenbeek ontdekt zeldzame Grote Berkenwespvlinder ENL

25 augustus 2020

16u06 0 Diepenbeek Het Natuurpunt van Diepenbeek had de eer om een Grote Berkenwespvlinder (Synanthedon scoliaeformis, red.) waar te nemen. Dat laat de gemeente weten op Facebook. Het gaat om een zeer zeldzame vlindersoort, die leeft in het Palearctisch gebied en te herkennen is aan de oranje pluim aan het achterlijf.

“Binnen Natuurpunt Diepenbeek zijn een aantal mensen intensief bezig met het inventariseren van de flora en fauna in onze gemeente. Regelmatig worden er in de gemeente dan ook nieuwe soorten waargenomen”, staat er te lezen op de Facebookpagina van de gemeente. “Recent was het opnieuw raak. Ergens in de gemeente werd een grote berkenwespvlinder waargenomen. Het gaat om een zeer zeldzame vlinder.”

Vindplaats

Al is de gemeente voorzichtig met het nieuws over de ontdekking. “Om te voorkomen dat deze vlinder eindigt in één of andere collectie, wordt de vindplaats in dit geval niet prijs gegeven. De foto van deze zeer zeldzame dorpsgenoot willen we jullie echter niet onthouden”