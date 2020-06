Nachtelijke werkzaamheden aan kruispunt Verbingslaan (N76) met Grendelbaan(N2) in Diepenbeek Dirk Selis

23 juni 2020

09u35 0 Diepenbeek Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt eind deze week en begin volgende week, tijdens twee werknachten, het wegdek van de Nieuwstraat - Verbindingslaan (N76) ter hoogte van het kruispunt met de Grendelbaan (N2) over een afstand van zo’n 150m. Doorgaand verkeer op de N76 blijft steeds mogelijk.

“Tijdens deze werkzaamheden zal de aannemer op de N76 in beide richtingen zowel de linker- als de rechterrijstrook vernieuwen over een afstand van zo’n 150m”, legt Sep Vandijck van AWV uit. “Hij zal het huidige wegdek affrezen, het vervolgens in asfalt heraanleggen en nieuwe markeringen aanbrengen. Deze vernieuwingen zorgen voor een verhoogde verkeersveiligheid en meer rijcomfort voor de weggebruiker. De uitvoering is op dit moment voorzien tijdens de nachten van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni en maandag 29 op dinsdag 30 juni 2020"

Verkeershinder beperken

“Om de verkeershinder te beperken zal de aannemer enkel werken tussen 20.00 uur en 05.30 uur”, gaat Vandijck verder. “Tijdens die werkuren ‘s avonds en ‘s nachts zal het doorgaand verkeer op de Nieuwstraat - Verbindingslaan (N76) door middel van doorsteken in de middenberm in beide richtingen over één rijstrook kunnen blijven rijden. De zijstraten Katteweidelaan en Grendelbaan worden tijdens de werkzaamheden om de beurt één nacht geheel of gedeeltelijk afgesloten ter hoogte van de N76. Deze weggebruikers kunnen dan een omleiding volgen. Overdag zal de aannemer de werfzone telkens volledig openstellen en zal het verkeer geen hinder ondervinden. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van deze werken.”